Esclusiva: Gaich ha detto sì al Genoa. Ora trattativa con il CSKA. E Scamacca-Juve…

Il Genoa cerca un altro attaccante e lo ha individuato in Adolfo Gaich, argentino classe 1999, in uscita dal CSKA Mosca. Su Gaich c’era anche l’Union Berlino, ma lui ha scelto il Genoa, anche in prestito per sei mesi. Stiamo parlando di un profilo molto importante che evidentemente non si è ambientato benissimo in Russia dopo le indiscutibili performance con il San Lorenzo. Il Genoa sarebbe pronto a prenderlo per sei mesi, ha accettato le condizioni, anche se il club di riferimento chiede un prestito di 18 mesi. In passato avevano Gaich prima alla Roma (dicembre 2019) che all’Inter (maggio 2020) a conferma di qualità fuori discussione. Particolare importante: Gaich è extracomunitario, il Genoa ha il posto libero. Ulteriore conferma che il club rossoblù sta pensando a un’operazione importante per liberare Gianluca Scamacca sempre più in orbita Juve.

Foto: Twitter San Lorenzo