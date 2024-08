Esclusiva: Folorunsho aspetta la Lazio. Fiorentina e Bologna hanno sondato

Michael Folorunsho aspetta la Lazio e il club biancoceleste lo ha messo in cima alla lista della spazio, scartando almeno momentaneamente le altre ipotesi (Alcaraz in testa). La Fiorentina aveva sondato, come raccontato già diverse settimane fa, e continua ad apprezzare il profilo. Possiamo aggiungere che anche il Bologna ha chiesto informazioni nelle ultime ore, ma Folorunsho aspetta la mossa della Lazio.

Foto: sito FIGC