Esclusiva: Fares verso la Lazio. Nell’affare può entrare Palombi

Mohamed Fares viaggia spedito verso la Lazio, ci sono pochi dubbi sul fatto che l’affare andrà in porto. Vi abbiamo già raccontato che nella prossima settimana ci sarà un incontro per chiudere, ma anche nelle ultime ore ci sono stati contatti tra Lotito e Mattioli. La Spal continua a dare una valutazione in doppia cifra, la Lazio vorrebbe inserire una contropartita, individuata nell’attaccante Simone Palombi (rientrato dal prestito di Cremona) e che piace a Pasquale Marino. Ma indipendentemente da tutto questo Fares vede sempre più la Lazio, è da tempo la prima scelta di Simone Inzaghi per la fascia sinistra.

Foto: Twitter Spal