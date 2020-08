Esclusiva: Fares alla Lazio, vertice per chiudere!

Mohamed Fares alla Lazio, ci siamo. Gli accordi con la Spal stanno sul punto per essere perfezionati, operazione vicina alla doppia più bonus ed eventuale contropartita tecnica. Fissato un vertice, quasi sicuramente per i primi giorni della prossima settimana, per chiudere. Fares alla Lazio, dirittura.

Foto: Dzballon