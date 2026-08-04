Esclusiva: esterno offensivo Roma, ultima chiamata per Nusa. E c’è Fofana

04/08/2026 | 08:52:05

La Roma cerca un esterno offensivo sinistro forte ed è disposta a fare un grande investimento. Malgrado i silenzi e i depistaggi, la Roma non ha smesso di pensare ad Antonio

Nusa, classe 2005 del Lipsia e prima scelta assoluta. Tra una chiusura e una riapertura, siamo andati avanti così per circa tre settimane. Nelle prossime ore saremo all’ultima chiamata, senza ulteriori sfinimenti. Nusa non ha mai chiuso al trasferimento, il Lipsia – alle prese con la telenovela Diomande – ha cambiato spesso parere. La Roma non andrà oltre, altrimenti cercherà di virare con forza su Malik Fofana, belga 2005 di proprietà dell’Olympique Lione, valutazione di almeno 45 milioni. Ne abbiamo parlato anche ieri, il gradimento giallorosso è forte e sono arrivate rassicurazione rispetto al serio infortunio alla caviglia di diversi mesi fa. Guarda caso Fofana è un obiettivo del Lipsia in caso di partenza di Nusa. E dalla lista ristrettissima della Roma per quel ruolo possiamo escludere Tel, accostato nelle ultime ore ai giallorossi. Chance minime.

Foto: Instagram Norvegia