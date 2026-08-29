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Esclusiva: esterno offensivo Roma, è corsa a tre. I dettagli

29/08/2026 | 22:08:35

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La Roma sceglierà presto il nuovo esterno offensivo. Nel pomeriggio vi abbiamo svelato la pista Luiz Henrique, la Roma conosce prezzi e formule, è stata in stretto contatto con lo Zenit e per il momento prende tempo. Luiz Henrique resta in lista, ma torna a sorpresa un vecchio obiettivo come Jamie Leweling, tedesco classe 2001 dello Stoccarda. E verrà fatto un nuovo tentativo per Gittens, la Roma poi tirerà le somme.
foto sito bundesliga