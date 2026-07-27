Esclusiva: Espí, c’é anche l’Hull City

27/07/2026 | 12:46:37

Carlos Espí è un attaccante dalle eccellenti qualità, ancora giovane (classe 2005) e con un destino lontano dal Levante. Anche perché c’è una clausola da 25 milioni che il club spagnolo non intenderebbe trattare. Proprio per questo motivo abbiamo spento il facile ottimismo di chi lo aveva accostato alla Lazio che sul mercato deve muoversi rispettando certi paletti. Adesso ci sono i club della Premier, compreso l’Hull City che nelle ultime ore ha mosso passi importanti per assicurarsi un attaccante di talento. Il Bologna ci aveva pensato, ma l’effetto Premier sta facendo la differenza.

foto sito levante