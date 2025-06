Esclusiva: Dzeko, il Bologna corre. Ma occhio alla Fiorentina

10/06/2025 | 15:07:35

Edin Dzeko può tornare in Italia dopo la sua esperienza con il Fenerbahce. Il Bologna è stato il club che si è mosso per primo e sta lavorando intensamente per chiudere tutti gli accordi e per anticipare la concorrenza. Ma occhio alle sorprese perché alla Fiorentina (e a Pioli) il profilo piace tantissimo come vice Kean. Dipenderà molto dalle tempistiche: il Bologna corre, ma attenzione ai colpi di coda… viola.

Foto: Instagram Fenerbahce