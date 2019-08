Esclusiva: Dybala, nuovo incontro tra l’agente e il Manchester United. E’ pressing

Il pressing del Manchester United nei riguardi di Paulo Dybala è totale. Oggi c’è stato un nuovo incontro tra Jorge Antun, il suo agente, e il club inglese. La volontà fortissima è quella di chiudere, dopo la proposta da 11 milioni a stagioni più bonus (ritoccabile al rialzo?) e la volontà di risolvere anche gli altri problemi, Dybala ha trascorso un altro giorno a Torino, le sue riflessioni sono profonde, non ha ancora sciolto tutte le riserve ma il Manchester United sta facendo più del possibile per arrivare alla soluzione. E gli ulteriori incontro sottintendono questa necessità. Mandzukic entrerebbe in un secondo momento nell’operazione scambio con Lukaku. Domani Paratici è atteso a Londra non solo per chiudere con Begiristain lo scambio Cancelo-Danilo, ci sono gli accordi con il Manchester City, ma anche per entrare nel vivo della vicenda Dybala-Lukaku. Il tempo stringe, lo United è sempre più in pressing.

Foto: Twitter Juventus