Esclusiva: ds Roma, in agenda dialogo conoscitivo anche con Giaretta

10/05/2026 | 23:52:37

La Roma cerca un direttore sportivo. Anche ieri vi abbiamo raccontato la posizione di attesa di Sean Sogliano, intanto nei prossimi giorni il club giallorosso avrà un dialogo conoscitivo con Cristiano Giaretta. Quest’ultimo, ex Udinese, sta facendo un buon lavoro con il Pafos, parla inglese (aspetto da non sottovalutare) e comunque verrà valutato in attesa di una decisione definitiva. Tutto questo perché Cristiano Giuntoli (indiscrezione confermata del Corriere dello Sport di ieri mattina, fotocopiata da diverse fonti a rimorchio) viaggia verso l’Atalanta. Mentre Tony D’Amico, in uscita da Bergamo, aspetta di capire gli eventuali sviluppi riguardo Milan e Roma, ma di sicuro non continuerà la sua avventura con l’Atalanta. Il rapporto è finito, la scelta Juric della scorsa estate l’ha pagata a caro prezzo.

foto instagram giaretta