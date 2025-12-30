Esclusiva: Dossena, ci sono anche Cremonese e Verona

Alberto Dossena può lasciare Como in questa sessione di mercato per andare a giocare con una certa continuità. La stima nei suoi riguardi è intatti, ma gli spazi si sono ristretti e le richieste non mancano. Le riflessioni del Cagliari per un suo ritorno non hanno fin qui portato a una decisione, la pista va seguita ma il tema ingaggio farà la differenza. Ci sono altri due club interessati a Dossena, si tratta della Cremonese (che deve fare due centrali) e del Verona per un seconda parte di stagione che dovrebbe dare maggiore visibilità al classe 1998.

Foto: sito Cagliari