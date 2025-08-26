Esclusiva: Donnarumma, le cifre-ingaggio offerte dal Manchester City
27/08/2025 | 00:15:43
Il Manchester City ha in pugno Gigio Donnarumma, abbiamo spiegato come lo prenderebbe anche a parametro zero, ma confida di chiudere l’intesa con il Paris Saint-Germain entro questa finestra di calciomercato. A maggior ragione dopo aver preannunciato una proposta molto vicina ai 30 milioni per il cartellino, con la possibilità di aggiungere qualche bonus. Sull’ingaggio nessun problema: cinque anni di contratto da 16 milioni a stagione più bonus a salire. Adesso si lavora no stop per chiudere gli accordi in modo da non rinviare il matrimonio alla prossima sessione.
Foto: Instagram PSG