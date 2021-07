Esclusiva: Diego Costa, spiragli Cagliari. Altrimenti Dubai chiama

Diego Costa non è ancora convinto della Turchia e del Besiktas, altrimenti avrebbe accettato l’offerta alzata a 3,5 milioni a stagione più bonus alla firma. In realtà, l’attaccante brasiliano spera ancora di giocare in un’Europa più competitiva, per esempio in Serie A.

Ormai alle spalle il discorso Bologna, il Genoa non si è riscaldato, esistono ancora spiragli con il Cagliari e Diego Costa vuole ancora aspettare. Altrimenti la soluzione preferita potrebbe essere Dubai dove sono pronti a ricoprirlo d’oro.

Foto: Twitter Liga