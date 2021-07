Esclusiva: Diego Costa parla con il Besiktas ma pensa sempre alla Serie A. Gli scenari

Diego Costa ha ripreso a parlare con il Besiktas che continua a corteggiarlo con la voglia di strappare presto la firma. Era già stata formulata una proposta per un biennale da 2,5 milioni a stagione più bonus e si stava lavorando su quanto l’attaccante svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Atletico Madrid avrebbe dovuto incassare alla firma.

Poi è subentrato il Bologna e Diego Costa ha dato la precedenza: avrebbe firmato senza pensarci due volte se non fosse arrivato il no di Mihajlovic che confermiamo malgrado le smentite di Sabatini. E ora? Occhio sempre alla sorprese, il Besiktas c’è ma Diego Costa vorrebbe sempre la Serie A.

Può essere un’idea per chi cerca un attaccante, per esempio il Genoa che insegue sempre Lammers e che ha bisogno di uno specialista offensivo. Preziosi non va trascurato perché ha sempre avuto attenzione per colpi di spessore e dal nome roboante purché funzionali per la squadra, lo ha dimostrato più volte in passato.

Anche la Samp cerca un attaccante, sarebbe una soluzione per la Roma, e non escludiamo che in passato Diego Costa sia stato proposto, se non fosse che in questo momento Dzeko non è segnalato in partenza. Fu proprio Mourinho a portare Diego Costa al Chelsea. Ci sono stati sondaggi di Lille e Marsiglia, nel frattempo l’attaccante continua a parlare con il Besiktas ma occhio…

Foto: Twitter Liga