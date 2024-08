Esclusiva: De Gea alla Fiorentina, ecco le cifre

David De Gea è il grande colpo della Fiorentina per la porta, sempre e soltanto lui in cima alla lista (e non Turati). Possiamo darvi le cifre definitive: contratto di un anno con opzione, ingaggio di un milione di base fissa più bonus, in caso di rinnovo sarebbero 2 milioni più bonus. Un colpo fortemente voluto dal club viola, il portiere ex Manchester è atteso nelle prossime ore a Firenze per le visite, quindi si metterà subito a disposizione di Palladino.

Foto: Instagram De Gea