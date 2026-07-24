TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Esclusiva: Chalobah, nuovo summit Como-Chelsea. Gli scenari

24/07/2026 | 15:13:44

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Lo scorso 13 luglio vi avevamo raccontato in esclusiva che il Chelsea aveva ricontattato il Como per riaprire l’operazione Chalobah dopo il naufragio dell’intesa con l’Inter. E da allora le parti hanno mantenuto i contatti, al punto che è previsto un summit in giornata tra i due club per arrivare agli accordi definitivi. Il Como aveva presentato una proposta di 25-26 milioni più 5 di bonus, la richiesta è di 30 più 5 di bonus, c’è una distanza colmabile. E di sicuro il Como (oggi Sanchez è il piano B) ha tutte le intenzioni di avvicinarsi alla richiesta del Chelsea per regalare un nuovo specialista della difesa a Cesc Fabregas.
Foto: Instagram Chalobah