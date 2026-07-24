Esclusiva: Chalobah, nuovo summit Como-Chelsea. Gli scenari

24/07/2026 | 15:13:44

Lo scorso 13 luglio vi avevamo raccontato in esclusiva che il Chelsea aveva ricontattato il Como per riaprire l’operazione Chalobah dopo il naufragio dell’intesa con l’Inter. E da allora le parti hanno mantenuto i contatti, al punto che è previsto un summit in giornata tra i due club per arrivare agli accordi definitivi. Il Como aveva presentato una proposta di 25-26 milioni più 5 di bonus, la richiesta è di 30 più 5 di bonus, c’è una distanza colmabile. E di sicuro il Como (oggi Sanchez è il piano B) ha tutte le intenzioni di avvicinarsi alla richiesta del Chelsea per regalare un nuovo specialista della difesa a Cesc Fabregas.

Foto: Instagram Chalobah