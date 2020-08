Esclusiva: Castori-Salernitana, avanti tutta! Dionisi-Empoli, solo conferme

Fabrizio Castori avanza velocemente verso la panchina della Salernitana. Svolta negli ultimi minuti, dopo la telefonata dei giorni scorsi fatta direttamente da Lotito all’attuale tecnico del Trapani. Castori ha un altro anno di contratto in Sicilia, ma il ritorno a Salerno è dietro l’angolo. Confermato quanto vi avevamo anticipato la scorsa settimana: Dionisi, che piaceva alla Salernitana, va all’Empoli. E su Paolo Zanetti, un altro nella lista granata, c’è l’Entella (con Boscaglia, ormai non è più una notizia, verso il Palermo). Castori si avvicina al ritorno a Salerno, sarebbe piaciuto anche al Frosinone che invece deve aspettare la fine dei playoff per giudicare il lavoro di Nesta.

Foto: sito Trapani