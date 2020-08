Esclusiva: Castori, probabile summit con la Salernitana. E c’è anche il Frosinone

Fabrizio Castori difficilmente ripartirà dal Trapani, pur avendo ancora un anno di contratto. Nelle prossime ore ci sarà un summit con la Salernitana, almeno un contatto approfondito. Abbiamo detto come Castori non abbia avuto un grandissimo feeling nella sua precedente esperienza a Salerno, ma il riferimento ovviamente non è all’attuale proprietà. Con Dionisi, che piace alla Salernitana, verso Empoli (come anticipato la scorsa settimana), Castori può tornare di moda. Ma occhio perché è nella lista di Stirpe a Frosinone, a maggior ragione se Nesta dovesse essere eliminato nella semifinale playoff contro il Pordenone.

Foto: Carpi twitter