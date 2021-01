Esclusiva: Carpi, accordo con il Manchester United per il difensore Ercolani

Il Carpi riporta in Italia il difensore centrale Luca Ercolani, classe 1999, legato da un contratto con il Manchester United in scadenza a giugno. E’ una storia particolare: nel 2016 il ragazzo di Ravenna, impegnato in Serie D con il Forlì e nel giro delle nazionali azzurre, aveva deciso di accettare la proposta dei Red Devils, dopo relazioni eccellenti e malgrado numerose proposte anche dalla Serie B.

Quella con lo United è stata un’esperienza fantastica, ha avuto l’opportunità di allenarsi con Ibrahimovic e Lukaku. Ora il ritorno in Italia, al Carpi che lo prende a titolo definitivo e che lascerà una piccola percentuale su futura rivendita allo United.

Foto: Sito United