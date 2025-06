Esclusiva: Carnesecchi, il Manchester United non molla. E parte da 40 milioni

26/06/2025 | 23:08:21

Marco Carnesecchi è un obiettivo sempre più concreto del Manchester United. Dopo quanto raccontato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che i Red Devils sono pronti a presentare un’offerta di 40 milioni. L’Atalanta chiede di più, da 45 milioni in su per arrivare a 50, i bonus possono comunque permettere di arrivare a una soluzione che accontenti tutti. La condizione è che si trovi una sistemazione ad Onana, anche in Arabia, e su questo bisogna lavorare. Lo United ha chiesto altre informazioni su Ederson, vecchio pallino della scorsa estate e che è seguito anche dall’Al Hilal. Inutile dire che per l’Atalanta, se si realizzassero tutte le condizioni, Carnesecchi sarebbe una plusvalenza clamorosa.

Foto: Instagram Serie A