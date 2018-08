Esclusiva: Carlos Sanchez per Edimilson, possibile scambio alla pari. Oppure…

La Fiorentina ha Edimilson in pugno, operazione inizialmente in prestito con diritto di riscatto. E con il West Ham sta decollando la trattativa per il trasferimento di Carlos Sanchez, il sul agente ha lasciato la Colombia per raggiungere Londra. In compagnia di Carlos che nel tardo pomeriggio è arrivato in Inghilterra per le visite. Sanchez ha accettato il trasferimento, ora si lavora sulle formule. La Fiorentina, dopo aver depennato per vari motivi il nome di Obiang, ha subito accettato la proposta Edimilson e si sta lavorando per uno scambio alla pari. Almeno questo è l’auspicio viola. Se non fosse possibile, la trattativa dovrebbe chiudersi egualmente, consentirebbe ai viola di accogliere un altro talento e di trovare una sistemazione a Sanchez che ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative.

Foto: zimbio