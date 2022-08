Esclusiva: Brescia, è fatta per Jallow. Frabotta resta in quota

Il Brescia ha chiuso poco fa un’operazione per la fascia destra. Si tratta di Alexander Jallow, terzino classe 1998, in uscita dal Göteborg. Essendo in scadenza, l’operazione è stata completata a titolo definitivo. Per la corsia mancina avanza il nome che vi abbiamo anticipato poco fa, quello di Frabotta di proprietà della Juve e in uscita dal Lecce. Possibile il ritorno di Benali.

Foto: twitter Goteborg