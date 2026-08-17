Esclusiva: Belghali, forte scatto del Sassuolo

17/08/2026 | 13:15:21

Anche il Sassuolo su Rafik Belghali, il terzino algerino con cittadinanza belga classe 2002 in uscita dal Verona. Ve ne avevamo parlato il giorno di Ferragosto, inserendo a sorpresa il club emiliano nella lista dei pretendenti. Adesso il Sassuolo ha fatto un nuovo scatto, non ci sono accordi totali ma può essere quello decisivo. Belghali è stato al centro del mercato, lo avevano seguito anche Juventus, Inter e Roma che poi hanno fatto altro scelte. In corsa sono rimasti Venezia e Torino, come già segnalato, ma lo scatto Sassuolo va segnalato.

foto x verona