Non sarà in Italia il futuro di Samed Bazdar. Il centravanti seguito – come raccontato – dalla Lazio, andrà al Real Saragozza: 1,5 milioni al Partizan per il 50% del cartellino con opzione alla stessa cifra per l’altra metà entro il 30 gennaio. C’è l’accordo totale, il centravanti classe 2004 firmerà un quadriennale e domani svolgerà le visite mediche.

Foto: Instagram Bazdar