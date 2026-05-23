Esclusiva: Avellino, video conferenza con Nesta. Gli scenari

23/05/2026 | 17:24:48

L’Avellino deciderà in pochi giorni il nuovo allenatore. Ha incontrato D’Angelo, come raccontato, incassando il gradimento dell’allenatore ex Spezia che piace anche al Modena. Il club irpino deve sciogliere ogni riserva, in lista – come raccontato – c’è Mignani un po’ più defilato, ma la novità è che nelle ultime 48 ore c’è stata una video conferenza con Alessandro Nesta, profilo che va tenuto in considerazione. Nesta ha già una discreta esperienza in B (Perugia, Frosinone, Reggiana), ha dato la sua totale disponibilità e ora tocca all’Avellino tirare le somme.

Foto: Instagram Monza