Esclusiva: Avellino, è fatta per Berenbruch dall’Inter

15/08/2026 | 18:45:03

Colpo dell’Avellino che ha chiuso un’operazione importante per il centrocampo. Si tratta di Thomas Berenbruch, mezzala-trequartista classe 2005 di proprietà dell’Inter e molto corteggiato anche da club di Serie A nelle ultime settimane (ci aveva provato il Cagliari). Adssso, all’interno di eccellenti rapporti tra gli irpini e i nerazzurri, è stata raggiunta un’intesa totale in prestito con diritto di riscatto a favore dell’Avellino e controriscatto per l’Inter. Domani la firma dei documenti, un altro ragazzo di qualità per Alessandro Nesta.