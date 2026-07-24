Esclusiva: Avellino a sorpresa, ci prova per Ounas

24/07/2026 | 13:01:39

L’Avellino cerca un colpo a sorpresa, di sicuro un lusso per la Serie B. Stiamo parlando di Adam Ounas, esterno offensivo/trequartista classe 1996. L’algerino è già stato in Italia con il Napoli, si è svincolato recentemente dall’Al-Shamal, ha diverse proposte ma sta valutando anche quella dell’Avellino che si è inserito nelle ultime ore. E gli irpini sperano di consegnare a Nesta un rinforzo di assoluta qualità a conferma di innegabili ambizioni.

Foto: Instagram Al-Sadd