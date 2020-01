Esclusiva: Ausilio-Inter, rinnovo blindato. Intesa totale fino al 2022

Non ci sono dubbi sul rinnovo di Piero Ausilio con l’Inter. Possiamo anche aggiungere che è un rinnovo blindato, scadenza 30 giugno 2022, la stessa di Antonio Conte con il club nerazzurro. Tutto questo perché era già stato stabilito simile passaggio in tempi non sospetti e la decisione era quella di aspettare proprio l’inizio del 2020 per ufficializzarlo. La blindatura è totale, non esiste il minimo dubbio.

Foto: Twitter ufficiale Inter