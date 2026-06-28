Esclusiva: Aurelio, tante proposte. Ma il Sassuolo può affondare

28/06/2026 | 20:25:54

Giuseppe Aurelio, terzino sinistro sinistro classe 2000, lascerà quasi sicuramente lo Spezia. Ci sono 2-3 proposte dalla Serie B, ma nelle ultime ore si è informato il Sassuolo che cerca un’altra soluzione sulla corsia mancina, a maggior ragione se per Pieragnolo (reduce dal prestito a Reggio Emilia) dovesse trovare una nuova soluzione. Stanno salendo le quotazioni di Aurelio, il Sassuolo sta approfondendo. E ci sono possibilità che possa accelerare per motivi di lista, considerato che Aurelio è cresciuto nel settore giovanile del club emiliano.