Esclusiva: attaccante Reggina, a un passo Sulayman Jallow

25/08/2026 | 13:42:51

La Reggina sta per assicurarsi un attaccante di esperienza. Stiamo parlando di Sulayman Jallow, gambiano classe 1996 in uscita dalla Vis Pesaro. Per Jallow alle spalle tante esperienze in Serie C e molte richieste anche nelle ultime ore. Ma la Reggina si è inserita e conta di chiudere nelle prossime ore, operazione in prestito con diritto di riscatto. Jallow e la Reggina: trattativa in stato avanzato.

foto x vis pesaro