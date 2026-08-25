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Esclusiva: attaccante Reggina, a un passo Sulayman Jallow

25/08/2026 | 13:42:51

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La Reggina sta per assicurarsi un attaccante di esperienza. Stiamo parlando di Sulayman Jallow, gambiano classe 1996 in uscita dalla Vis Pesaro. Per Jallow alle spalle tante esperienze in Serie C e molte richieste anche nelle ultime ore. Ma la Reggina si è inserita e conta di chiudere nelle prossime ore, operazione in prestito con diritto di riscatto. Jallow e la Reggina: trattativa in stato avanzato.
foto x vis pesaro