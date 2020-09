Esclusiva: Atalanta, è Melegoni il primo a liberarsi per il Parma

Atalanta e Parma hanno raggiunto un accordo per diverse operazioni in uscita da parte del club lombardo e a favore degli emiliani. Il primo a liberarsi nelle prossime ore sarà quasi sicuramente il centrocampista Filippo Melegoni, classe ’99. Ma restano in piedi altri discorsi, soprattutto quello per l’attaccante esterno Ebrima Colley e Amada Traore, in modo particolare il primo molto presto raggiungerà il suo nuovo club.

Foto: Instagram personale