Esclusiva: Asllani, ci sono Parma e Sassuolo

06/01/2026 | 11:42:55

Kristjan Asllani lascerà il Torino. E se è vero che un prestito deve essere interrotto con il placet di entrambi i club, è anche vero che non esistono più i margini per andare avanti. L’Inter lo sa, il rischio sarebbe quello di trascorrere in panchina gran parte della seconda metà della stagione. Infatti, qualcosa si sta muovendo per il centrocampista classe 2002, ci sono stati contatti proficui sia con il Parma che con il Sassuolo, entrambi alla ricerca di uno specialista con quelle caratteristiche. Tra l’altro sia il Parma che il Sassuolo hanno ottimi rapporti con l’Inter, certificati da recenti operazioni, quindi le piste vanno seguite. E di sicuro Asllani lascerà presto il Torino.

Foto: X Torino