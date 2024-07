Esclusiva: Arthur, quattro club in lizza. La Roma ha sondato

Arthur lascerà la Juventus dopo essere tornato dal prestito di Firenze. Accostato alla Roma, confermiamo il fatto che sia stato sondato dal club giallorosso, per ora nulla di più. Ma ci sono altri club che lo stanno seguendo: in Turchia, Galatasaray e Fenerbahce (che ha puntato anche McKennie, però non ci sono accordi), in Portogallo il Benfica. Alla fine si individuerà la soluzione migliore, non escludendo nuovi interessi per il centrocampista brasiliano.

Foto: Instagram Arthur