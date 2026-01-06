Esclusiva: Angori piace molto al Bologna. E c’è anche il Parma

06/01/2026 | 23:53:32

Samuele Angori sta disputando una stagione importante con il Pisa, può giocare alto e basso sulla corsia mancina e di sicuro si è reso protagonista nel girone di andata. Il classe 2003 piace molto al Bologna che anche nelle ultime ore si è informato e lo ha mandato a vedere dal vivo. Il Pisa non vorrebbe privarsene in questa sessione, ma Angori ha un contratto in scadenza nel 2027 e vedremo le evoluzioni. Per Angori c’è anche l’interesse del Parma.

foto sito pisa