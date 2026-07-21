Esclusiva: Andrea Natali, niente Serie A. È a un passo dall’AZ Alkmaar

21/07/2026 | 10:40:37

Andrea Natali, difensore centrale classe 2008, ha sfiorato a lungo il ritorno in Italia, ma le trattative con Napoli e Cagliari non sono andate in porto per motivi diversi. Gli azzurri lo hanno apprezzato e seguito, ma il mercato in entrata almeno in questi giorni è bloccato. Così siamo a un passo dal trasferimento all’AZ Alkmaar, in pratica un ritorno a titolo definitivo visto che Natali aveva giocato in Olanda nella scorsa stagione. Adesso l’AZ è sul punto di rilevare il cartellino per una cifra tra i 2 e i 2,5 milioni più una percentuale di circa il 25 per cento da futura rivendita. Il contratto con il Bayer Leverkusen sarebbe scaduto il prossimo giugno.

Foto: Instagram Natali