Esclusiva: Andrea Carboni, avanza il Venezia. E sondano due club di A

Anche Andrea Carboni può lasciare il Monza nelle prossime ore, all’interno di una comprensibile rivoluzione alla luce di una classifica pessima. Dopo i sondaggi del Torino, è uscito allo scoperto il Venezia che lo vorrebbe riportare in Laguna anche a titolo definitivo. Altri due club di Serie A (Lecce e Parma) hanno sondato per Carboni, ma il Venezia oggi è davanti in attesa degli accordi definitivi.

FOTO: Facebook Carboni