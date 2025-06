Esclusiva: Aaron Martin piace alla Lazio. Su Emerson Palmieri e Chilwell…

10/06/2025 | 23:48:34

La Lazio cambierà qualcosa della corsia mancina: Tavares può partire in caso di un’offerta giusta (ricordiamo che circa il 40 per cento da futura vendita spetta all’Arsenal), in dubbio anche la posizione di Luca Pellegrini. Un profilo che piace molto è quello di Aaron Martin, classe 1997, reduce da un’ottima stagione con il Genoa, contratto con scadenza 2026 con opzione e seguito anche da qualche club arabo. Per la corsia mancina ci sono altri due profili che in passato hanno avuto a che fare con Maurizio Sarri: Emerson Palmieri (suo calciatore ai tempi del Chelsea) che ha un contratto con il West Ham in scadenza tra un anno con opzione rinnovo, ma anche Ben Chilwell rientrato in casa Blues dal prestito con l’Aston Villa e che Sarri aveva consigliato prima di lasciare il club inglese.

Foto: Instagram Genoa