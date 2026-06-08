Eriksen: “Sono a casa con la famiglia, il mio defibrillatore mi ha protetto. Situazione diversa dal 2021”

08/06/2026 | 18:15:34

Christian Eriksen è intervenuto sui social per rassicurare dopo il malore accusato in campo durante Danimarca-Ucraina: “Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Come potete probabilmente immaginare, ricevere una scarica dal mio defibrillatore automatico ha avuto un forte impatto sia su di me che sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che si è trattato di una situazione diversa da quella accaduta nel 2021. Mi sento bene e il mio recupero è già iniziato. Oltre a essere grato per il supporto e l’assistenza di tutti i giocatori e dello staff medico in campo, sono anche incredibilmente grato ai medici che si sono presi cura di me e del mio cuore nel corso degli anni. Grazie alla loro competenza, il mio defibrillatore automatico ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggermi nel momento del bisogno. Per ora, mi sto concentrando sul mio recupero, sul passare del tempo con la mia famiglia, sull’andare in vacanza e sul giocare a calcio con i miei figli”.

Foto: x danimarca