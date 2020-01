Eriksen neanche in panchina, siamo in piena zona Inter!

Il futuro di Christian Eriksen è sempre più nerazzurro. L’ennesimo segnale di una trattativa ormai prossima alla fumata bianca l’ha dato oggi José Mourinho. Il Tottenham giocherà alle 16:00 contro il Southampton nel quarto turno di FA Cup. Il centrocampista danese non risulta né nell’undici titolare, né in panchina. Segnale di mercato eloquente, soprattutto se si considera che il tecnico portoghese aveva sempre concesso minuti in campo al giocatore, nonostante le voci di mercato. Come vi abbiamo già anticipato, siamo ormai in piena zona Inter. Non ci sono più dubbi.