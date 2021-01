Eriksen: “La punizione occasione perfetta. Ho sfruttato al massimo il momento”

Christian Eriksen, il match winner del derby, ha commentato il suo gol e la vittoria ad Inter TV.

Queste le parole del danese: “Mi sento molto felice. Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che mi sono stati concessi e c’è stata oggi la possibilità di fare bene. La punizione era l’occasione perfetta per segnare, sono contento”.

Parlando della gara avete dovuto mostrare grande forza per portare a casa il risultato.

“Si, sapevamo che sarebbe stata una gara dura. L’intensità e il livello di gioco è molto alto in una partita come il Derby. È stata dura ma siamo contenti di aver passato il turno”.

A chi vuoi dedicare la rete della vittoria?

“Dedico il gol a mia figlia appena nata, alla mia famiglia e a tutti i tifosi”.

Foto: Twitter Inter