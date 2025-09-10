Eriksen: “Il Wolfsburg è la tappa giusta. Ci sono anche tanti compagni della Nazionale danese e mi aiuteranno ad inserirmi”

10/09/2025 | 21:40:40

Christian Eriksen è un nuovo calciatore del Wolfsburg. Il centrocampista ex Inter e Manchester United, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Per me, il VfL Wolfsburg è la mia prima tappa in Bundesliga: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono convinto che insieme possiamo fare la differenza. I colloqui con la dirigenza sono stati molto positivi. Ho subito percepito che Paul Simonis aveva le idee chiare per la squadra e anche per me. Il fatto che la squadra includa molti volti noti della nazionale danese la rende particolarmente attraente per me”.

Foto: X Wolfsburg