Eriksen celebra la vittoria nel derby: “Solo sorrisi dopo l’importante vittoria di ieri”

”Solo sorrisi dopo l’importante vittoria di ieri”. Con questo messaggio affidato al proprio profilo Instagram, Christian Eriksen ha voluto celebrare quest’oggi la stracittadina di Milano vinta dall’Inter per quattro reti a due sul Milan nel posticipo di ieri sera a San Siro. Il danese è subentrato a partita in corso impreziosendo la sua prestazione con una punizione da distanza siderale che ha baciato l’incrocio dei pali e per poco non si è trasformata in un gol da cineteca.

Foto: Twitter ufficiale Inter