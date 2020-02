Eriksen: “A 15 anni volai da Odense a Milanello. Conte? I suoi allenamenti sono duri ma sono pronto”

Il neo acquisto in casa Inter Christian Eriksen – in un’intervista a La Gazzetta dello Sport – ha parlato del suo approdo in casa nerazzurra e di un aneddoto che riguarda il Milan.

Di seguito una parte delle sue parole rilasciate alla rosea.

“La Juve vince da tanto tempo: Cristiano Ronaldo è impressionante. Noi vogliamo cambiare le cose, io sono qui per questo“.

Sul provino a 15 anni con il Milan.

“Volai da Odense a Milanello, per due giorni. Tornando dentro di me pensavo: ‘Vado o non vado?!’, l’Italia mi pareva troppo lontana da casa“.

Su Antonio Conte.

“Mi ha detto come mi vede e quello che vuole da me in campo: i suoi allenamenti sono duri ma sono pronto“.

Foto: Twitter ufficiale Inter