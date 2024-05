Enzo Maresca e il Chelsea: una lunga rincorsa da ieri

Mauricio Pochettino ha lasciato la panchina del Chelsea dopo una sola stagione. Una decisione arrivata dopo un incontro tra il tecnico, i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart e il co-proprietario Behdad Eghbali. E, adesso, i Blues sono già alla ricerca del sostituto, decisi a puntare su un allenatore giovane: tra i nomi che verranno presi in considerazione ci saranno quelli di Sebastian Hoeness dello Stoccarda, Michel del Girona, Kieran McKenna (fortemente corteggiato dal Brighton) dell’Ipswich Town ed Enzo Maresca del Leicester. Proprio quest’ultimo – come riportato dal Telegraph ieri sera – sta diventando il candidato numero uno alla panchina dei Blues. Ricordiamo che Maresca, col Leicester, ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro per liberarsi dal club.

Foto: Twitter Leicester