Enzo Fernandez: “Il caldo in USA è incredibile. Pericoloso giocare a queste temperature”

11/07/2025 | 22:40:52

Durante l’intervista concessa a ESPN Argentina, il centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, ha così parlato dell’esperienza al Mondiale per Club che terminerà domenica con la finale tra i Blues e il Real Madrid: “Il caldo in USA è incredibile è pericoloso giocare a queste temperature. Spero che il prossimo anno cambieranno la programmazione. L’altro giorno mi è girata un po’ la testa mentre giocavo e mi sono dovuto stendere a terra. Giocare a queste temperature è pericoloso e la velocità delle partite non è la stessa, diventa tutto più lento”.

Foto: Instagram Chelsea