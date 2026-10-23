Ennesimo riconoscimento per Messi: l’argentino ha ricevuto il premio Principessa delle Asturie

23/10/2026 | 21:01:34

A Oviedo, in Spagna, Lionel Messi ha ricevuto l’ennesimo premio della sua straordinaria e irripetibile carriera. L’argentino è stato insignito del premio Principessa delle Asturie, per essersi contraddistinto non solo nello sport, ma anche nel sociale. Al teatro Campoamor, l’otto volto Pallone d’Oro è stato così presentato prima di ricevere la standing ovation: “La giuria ha conferito il premio a Lionel Messi per essere il giocatore che ha conquistato più titoli nella storia del calcio, per la sua straordinaria carriera sportiva e il suo formidabile e costante lavoro benefico per promuovere l’accesso all’istruzione e alla sanità per i bambini più svantaggiati”.

Foto: X Barcellona