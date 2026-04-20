Endrick stende il PSG: “Felice del gol e dell’assist. Con Fonseca mi trovo bene”

20/04/2026 | 14:00:26

Il PSG ha perso ieri sera in casa contro il Lione, trascinato dal talento Endrick, autore di un gol e un assist.

La stellina, in prestito dal Real Madrid, ha così parlato a Ligue1+: “Sono molto felice per questo gol e per l’assist. Il mio gol? Afonso Moreira mi ha passato il pallone proprio quando pensavo che avrebbe calciato; ho cercato di seguire l’istinto e sono felicissimo di aver potuto aiutare la mia squadra. Mi trovo molto bene con lui, è un grandissimo giocatore, e sono molto contento che abbia segnato anche lui. Ci capiamo bene noi due”.

Sul rapporto con Fonseca: “Non c’è alcun problema con l’allenatore, anzi mi trovo bene, abbiamo parlato. Non mi arrabbio mai troppo per le scelte del mister, perché lui ha delle decisioni da prendere. Io devo solo dare la risposta migliore sul campo”.

Foto: Instagram personale