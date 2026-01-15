Endrick: “A Lione per giocare con continuità e conquistare trofei”

15/01/2026 | 18:29:56

La stellina del Real Madrid, Endrick, in prestito al Lione, ha parlato a Marca del suo trasferimento in Europa.

Queste le sue parole: “I primi giorni sono stati eccellenti. Mi hanno accolto molto bene e ho ricevuto tutto il supporto necessario per integrarmi e lavorare al meglio con chi mi affiancherà”. Quali sono i suoi obiettivi al Lione? “Non sono qui per contare i gol, ma per vincere. Aiuterò la squadra segnando, ma possiamo vincere anche con i gol dei miei compagni. Sono venuto qui per conquistare un titolo con il Lione. Lavorerò per segnare sempre, ma a volte è meglio offrire un’opportunità migliore a un compagno”.

Che le hanno detto Florentino Perez e Xabi Alonso? “Il presidente mi ha sempre supportato e ha capito il mio desiderio di giocare con continuità. Ho imparato molto da Xabi Alonso a Madrid, anche se sono stato a lungo infortunato e non ho potuto allenarmi con tutti. Ora sto apprendendo da Paulo Fonseca, il mio allenatore a Lione, molto meticoloso. Se hai la mente aperta, impari ogni giorno dai grandi, ed è quello che voglio fare”.

Foto: X Copa America