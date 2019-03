Empoli, parla il presidente Corsi: “Ieri sera abbiamo tifato Inter. Ecco perché”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Premio Maestrelli soffermandosi anche sulla vittoria dell’Inter nel derby. Queste le sue dichiarazioni: “Ieri sera eravamo tutti a casa mia per goderci la vittoria dell’Empoli e tifare per l’Inter. Oltre a Spalletti ci sono diversi collaboratori che avevano lavorato da noi, eravamo dispiaciuti delle ultime vicende della squadra. Inaspettatamente l’Inter ha fatto una grande partita, ha fatto gol Vecino che si è consacrato da noi e che a Firenze non sapevano neanche di averlo”.

Foto: sito ufficiale Empoli