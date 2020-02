Empoli, buona la prima per Marino: 3-1 al Crotone

E’ terminato il posticipo delle ore 18 valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli di Marino, all’esordio sulla panchina dei toscani, batte per 3-1 il Crotone al Castellani: padroni di casa in vantaggio con Tutino al 17′, poi Mancuso raddoppia al 20′. Prima dell’intervallo, Crociata accorcia le distanze, ma nella ripresa Henderson realizza il definitivo tris. Tre punti fondamentali per l’Empoli per tenersi lontano dalla zona rossa, mentre il Crotone fallisce il sorpasso sul Pordenone secondo.

Venerdì 31 gennaio

21:00 Cremonese-Pisa 3-4 (Deli, Palombi, Piccolo – Minesso, Masucci, Birindelli, Pisano)

Sabato 1 febbraio

15:00 Frosinone-Entella 1-0 (Dionisi)

15:00 Livorno-Ascoli 0-3 (Trotta 2, Morosini)

15:00 Spezia-Pordenone 1-0 (Ricci)

15:00 Trapani-Cittadella 0-3 (Proia, Diaw, Pavan)

18:00 Empoli-Crotone 3-1 (Tutino, Mancuso, Henderson – Crociata)

Domenica 2 febbraio

15:00 Chievo-Venezia

15:00 Juve Stabia-Perugia

21:00 Benevento-Salernitana

Lunedì 3 febbraio

21:00 Pescara-Cosenza

CLASSIFICA: Benevento 50; Pordenone 35; Crotone, Frosinone 34; Cittadella 33; Salernitana 32; Entella, Spezia 31; Perugia, Chievo, Ascoli 30; Pescara, Pisa 29; Juve Stabia 28; Empoli 27; Venezia 24; Cremonese 23; Cosenza 20; Trapani 19; Livorno 13.